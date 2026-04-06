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Dodgers y Yankees arrancan fuerte. Ohtani y Judge apenas empiezan a batear

Los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York han arrancado bien — y sus Jugadores Más Valiosos por fin están empezando a batear.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles espera su turno en el juego contra los Nacionales de Washington, el domingo 5 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles espera su turno en el juego contra los Nacionales de Washington, el domingo 5 de abril de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Shohei Ohtani no había impulsado una carrera hasta el viernes; luego conectó un jonrón en ese juego y otro el domingo. El astro japonés y Aaron Judge suman tres partidos consecutivos con múltiples imparables.

Judge no ha necesitado cargar con los Yankees, que tienen marca de 7-2. Habían permitido apenas 15 carreras en la temporada antes de una derrota 7-6 ante Miami el domingo. Cam Schlittler ha realizado dos aperturas sin permitir carreras y Nueva York se desató en las bases contra los Marlins — incluso Giancarlo Stanton se robó una base.

No fue una gran primera semana para el cuarteto de toleteros de los Dodgers — Ohtani, Kyle Tucker, Mookie Betts y Freddie Freeman — pero luego explotaron de manera contundente, ya que Los Ángeles anotó 31 carreras en tres juegos en Washington. Los Dodgers ostentan una foja de 7-2, con Andy Pages arrancando 16 de 34 en el plato, así que pueden darse el lujo de ser pacientes con sus estrellas.

Eso incluye a Betts, quien fue colocado en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo.

Los Ángeles ahora viaja a Toronto para una serie de tres juegos — el primer enfrentamiento entre los equipos desde que los Dodgers vencieron a los Azulejos en el séptimo partido de la Serie Mundial en Canadá el año pasado.

“Nadie aquí está entrando en pánico ni nada. Una semana, una semana difícil”, dijo Betts. "Probablemente esa no va a ser la última semana en la que no bateemos bien”.

Piratas en alza

En el tema de equipos que tienen éxito mientras esperan que sus estrellas se enciendan, Pittsburgh barrió tres seguidos a Baltimore para mejorar a 6-3. Los Piratas han ganado cinco consecutivos, aunque Paul Skenes ha permitido seis carreras en cinco innings y dos tercios en sus primeras dos aperturas.

Tampoco han necesitado mucho del principal prospecto Konnor Griffin. El infielder va de 9-1 desde que ascendió al primer equipo, pero todavía no ha participado de una derrota. Los Piratas disputarán 10 de sus próximos 13 juegos en casa, y se espera que Skenes suba al montículo el martes cuando reciban a San Diego.

Actuación de la semana

Jo Adell se fue de 3-1 al bate el sábado, pero fue lo que hizo a la defensiva lo que realmente tuvo impacto. El jardinero de los Angelinos realizó tres atrapadas para robar jonrones y ayudar a Los Ángeles a vencer 1-0 a Seattle.

Adell hizo una atrapada espectacular al estrellarse contra los asientos cuando J.P. Crawford abrió la novena con un batazo hacia el jardín derecho. Adell también le negó a Cal Raleigh lo que habría sido el primer jonrón de la temporada para el receptor.

Remontada de la semana

Arizona perdía ante Detroit por cuatro el martes por la noche antes de anotar seis veces en la parte baja de la octava para ganar 7-5. Los Tigres tenían una probabilidad de victoria de 96,4% después de siete entradas, según Baseball Savant.

Corbin Carroll conectó un doble con las bases llenas que impulsó dos carreras, y el venezolano José Fernández añadió un jonrón de tres carreras. Fue el segundo jonrón del juego para Fernández, quien estaba debutando en las Grandes Ligas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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