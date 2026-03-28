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Dodgers reciben anillos de Serie Mundial y superan 5-4 a Diamondbacks

LOS ÁNGELES (AP) — Kyle Tucker produjo con un sencillo la carrera de la ventaja en la octava entrada, lo que llevó el viernes a los Dodgers de Los Ángeles a un triunfo de 5-4 sobre los Diamondbacks de Arizona.

Antes del encuentro, los Dodgres recibieron sus anillos de campeones de la Serie Mundial.

El boricua Edwin Díaz consiguió su primer salvamento en su debut con los Dodgers.

Tucker, quien se unió al equipo con un contrato de 240 millones de dólares antes de la campaña, aportó por segundo juego consecutivo. Logró su primer hit y su primera carrera impulsada el jueves, durante una remontada 8-2 en el juego inaugural de la temporada.

Alex Freeland, cuyo jonrón les dio a los Dodgers su primera ventaja en la tercera entrada, conectó un doble ante Kevin Ginkel (0-1). Avanzó a tercera con un rodado de Shohei Ohtani a segunda y anotó con un hit de Tucker al jardín derecho.

Díaz, exrelevista de los Mets de Nueva York, puso de pie a los aficionados cuando ingresó al compás de “Narcos”, de Timmy Trumpet. Un trompetista con una camiseta de los Dodgers no dejó de tocar.

El puertorriqueño concretó 28 de 31 oportunidades de salvamento la temporada pasada antes de que los Dodgers lo atrajeran con un contrato de 69 millones de dólares por tres años.

Díaz ponchó a Carlos Santana con un abaniqueo. Dio base por bolas a Alek Thomas, quien se robó la segunda. Jordan Lawler se ponchó mirando y Díaz retiró al dominicano Ketel Marte con un rodado al campocorto para terminar el juego.

El venezolano Edgardo Henríquez (1-0) se llevó la victoria como relevista, al ponchar a Nolan Arenado en la octava entrada. Arenado se ponchó cuatro veces en total.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 5-2 con una anotada y una empujada, Geraldo Perdomo de 4-1, Carlos Santana de 3-1 con una anotada. El venezolano Gabriel Moreno de 4-2 con una anotada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-0. El cubano Andy Pagés de 3-0.

FUENTE: AP

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