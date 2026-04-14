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Dodgers propinan a Mets su 7ma derrota seguida, 2-1; Tucker aporta el hit decisivo

LOS ÁNGELES (AP) — El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto y el novato Nolan McLean libraron un duelo durante siete entradas, Kyle Tucker conectó un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja en la octava y los Dodgers de Los Ángeles superaron el martes 2-1 a los Mets de Nueva York, condenados a su séptima derrota consecutiva.

Los Mets han sido superados por 36-10 en forma combinada durante su mala racha, cayendo al sótano del Este de la Liga Nacional con marca de 7-11.

El hit de Tucker con dos strikes hacia el jardín izquierdo ante el relevista Brooks Raley (0-1) remolcó al emergente venezolano Miguel Rojas, quien recibió base por bolas y avanzó a segunda con el toque de sacrificio de otro bateador sustituto, el dominicano Santiago Espinal.

Shohei Ohtani extendió a 48 juegos consecutivos su racha embasándose con un boleto intencional otorgado por Raley en la octava entrada. Se fue de 3-0.

Yamamoto, derecho de 27 años, permitió una carrera y cuatro hits, al realizar 104 lanzamientos en 7 2/3 entradas. Ponchó a siete y dio una base por bolas. Alex Vesia ponchó a los tres bateadores en la novena para su segundo salvamento, al cerrar un juego que transcurrió con rapidez en 2 horas, 3 minutos.

El boricua Francisco Lindor conectó un jonrón al tercer lanzamiento de Yamamoto en el juego, al enviar una recta de 95 mph hasta la mitad del pabellón del jardín derecho para su primera carrera impulsada de la campaña. Eso cortó la racha de 20 entradas sin anotar de los Mets,

Blake Treinen (1-0) se llevó el triunfo.

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