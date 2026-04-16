americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dodgers adquieren al lanzador Chayce McDermott de Orioles a cambio de Axel Pérez

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles adquirieron el jueves al lanzador Chayce McDermott procedente de los Orioles de Baltimore, a cambio del lanzador dominicano Axel Pérez.

ARCHIVO - Chayce McDermott, de los Orioles de Baltimore, lanza en el juego del 20 de mayo de 2025 ante los Cerveceros de Milwaukee (AP Foto/Aaron Gash, archivo)
ARCHIVO - Chayce McDermott, de los Orioles de Baltimore, lanza en el juego del 20 de mayo de 2025 ante los Cerveceros de Milwaukee (AP Foto/Aaron Gash, archivo) AP

McDermott tiene marca de 1-0 con una efectividad de 6,75 en cinco apariciones con la sucursal de la Triple-A en Norfolk esta temporada. Debutó en las Grandes Ligas en 2024 y permitió tres carreras en cuatro entradas en su única apertura.

El derecho de 27 años registró una marca de 22-24 con una efectividad de 4,38 en 133 apariciones en ligas menores. Fue seleccionado en el puesto 132 por Houston en el draft de 2021 procedente de la Universidad Estatal de Ball.

Perez tuvo marca de 1-1 con una efectividad de 5,48 en 10 juegos con la organización de los Dodgers el año pasado, en la liga veraniega de República Dominicana. El derecho de 20 años firmó como agente libre internacional en 2024.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Corredores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 13 de abril del 2026. (AP foto/Seth Wenig)

Wall Street abre en alza mientras inversionistas están atentos a conversaciones sobre la guerra

Luis Díaz celebra con sus compañeros tras anotar el tercer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, el miércoles 15 de abril de 2026, en Múnich. (AP Foto/Lennart Preiss)

Luis Díaz sentencia: Bayern Múnich derrota 4-3 al Real Madrid y alcanza las semis de la Champions

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

Destacados del día

🚨 ¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!: Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

🚨 "¡ESTAMOS LISTOS PARA COMBATIR!": Miguel Díaz-Canel lanza advertencia tras posible ataque de EEUU

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Rusia promete más petróleo a Cuba y otro cargamento llegaría en menos de 15 días

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Administración TRUMP presenta pruebas al Congreso de EEUU del envío de mercenarios cubanos a UCRANIA

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

Arrestan en Miami a cubana acusada de intentar atropellar a empleada postal en ataque racial

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, le habla a la prensa en el Pentágono en Washington el 16 de abril del 2026. (AP foto/Kevin Wolf)

Más de 10.000 soldados de EEUU refuerzan bloqueo a Irán pero hasta ahora no han abordado barcos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter