Dodgers adquieren al lanzador Chayce McDermott de Orioles a cambio de Axel Pérez

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ARCHIVO - Chayce McDermott, de los Orioles de Baltimore, lanza en el juego del 20 de mayo de 2025 ante los Cerveceros de Milwaukee (AP Foto/Aaron Gash, archivo) AP

McDermott tiene marca de 1-0 con una efectividad de 6,75 en cinco apariciones con la sucursal de la Triple-A en Norfolk esta temporada. Debutó en las Grandes Ligas en 2024 y permitió tres carreras en cuatro entradas en su única apertura.

El derecho de 27 años registró una marca de 22-24 con una efectividad de 4,38 en 133 apariciones en ligas menores. Fue seleccionado en el puesto 132 por Houston en el draft de 2021 procedente de la Universidad Estatal de Ball.

Perez tuvo marca de 1-1 con una efectividad de 5,48 en 10 juegos con la organización de los Dodgers el año pasado, en la liga veraniega de República Dominicana. El derecho de 20 años firmó como agente libre internacional en 2024.

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FUENTE: AP