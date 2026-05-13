Dodgers adquieren al jardinero Alek Thomas en canje con Diamondbacks

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Alek Thomas, de los Diamondbacks de Arizona, realiza una práctica de bateo el viernes 1 de mayo de 2026 (AP Foto/Erin Hooley) AP

Thomas, nacido en Estdaos Unidos pero quien ha representado a México en el Clásico Mundial, bateaba apenas para .181, con dos jonrones y 10 carreras impulsadas la semana pasada, cuando Arizona lo dio de baja. Pero el veloz Thomas es un defensor sólido, y Los Ángeles podría utilizarlo como reemplazo defensivo en las últimas entradas y como corredor emergente.

“Muy buen defensor. Muy buen chico, me gusta la forma en que juega", aseveró el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. "Lo hemos visto mucho, obviamente desde el otro lado. No estoy seguro de cuáles son nuestros planes para él”.

Roberts indicó que el equipo haría un “análisis a fondo” del swing de Thomas para ver qué podría desbloquearse.

Los Dodgers enviaron al prospecto venezolano de los jardines Jose Requena a los Diamondbacks. Para hacerle espacio a Thomas en el roster de 40 peloteros, el jardinero Michael Siani fue dado de baja.

Thomas fue seleccionado por Arizona en la segunda ronda del draft amateur de 2018. Debutó en las Grandes Ligas en 2022.

Tuvo su cuota de grandes momentos con los Diamondbacks, en particular durante la marcha del equipo hacia la Serie Mundial de 2023. Conectó cuatro jonrones en la postemporada, incluido un cuadrangular de dos carreras para empatar el juego contra los Filis en el cuarto duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Thomas, de 26 años, batea para .230, con 31 jonrones, 143 carreras impulsadas y 28 robos en 448 juegos de por vida. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP