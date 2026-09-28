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Doce adolescentes resultan heridos en un tiroteo durante un cumpleaños en un parque de Georgia

MACON, Georgia, EE.UU. (AP) — Dos grupos de personas se dispararon entre sí durante una fiesta de cumpleaños en un parque municipal de Georgia, lo que dejó a 12 adolescentes con heridas de bala, informó el jefe de policía el domingo.

El tiroteo ocurrió a primera hora de la mañana del domingo, poco después de la medianoche, en el Carolyn Crayton Park de Macon, según indicó el jefe de la policía del condado Bibb, David Davis, durante una conferencia de prensa.

Davis explicó que un grupo de jóvenes fue al parque para celebrar el cumpleaños número 18 de una mujer después de que los echaran, varias horas antes, de una casa alquilada para la fiesta. En algún momento, otro grupo llegó al parque y se produjo un enfrentamiento.

“Ambos grupos intercambiaron palabras, exhibieron armas de fuego y luego comenzaron a dispararse entre sí”, señaló Davis.

Los investigadores aún intentaban determinar la relación entre los dos grupos y qué provocó las hostilidades. Un video de vigilancia del parque muestra una ráfaga de disparos que duró unos 30 segundos mientras la gente huía del lugar.

Los agentes acudieron al parque y se enteraron de que las víctimas habían sido trasladadas a un hospital cercano en vehículos particulares. Un hombre de 19 años, cuatro hombres de 18, cinco varones de 17 y dos mujeres de 18 recibieron atención por sus lesiones. Dos de las personas estaban en estado crítico y las demás se encontraban estables.

“No hay indicios de que alguna de estas personas que resultaron heridas hasta este momento haya participado en los disparos”, dijo Davis.

No se realizaron arrestos de inmediato, pero el jefe de policía indicó que los investigadores tenían identificadas a varias personas de interés. Los agentes incautaron cuatro vehículos que llevaron a las víctimas al hospital y otros tres que quedaron en el parque. También entrevistaron a 10 testigos.

“Va a haber una fuerte presencia policial en algunos lugares en los próximos días mientras realizamos algunos arrestos por esto”, agregó Davis.

También el domingo por la mañana, la policía de Detroit acudió a un club de striptease, donde una discusión derivó en disparos que dejaron tres muertos y cuatro heridos. No se anunciaron arrestos de inmediato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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