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Disturbios entran en su 5to día al escalar protestas antigubernamentales en Albania

Los enfrentamientos estallaron el sábado cerca de la oficina del primer ministro albanés en la capital, Tirana, cuando los disturbios antigubernamentales entraban en su quinto día.

Un auto arde en medio de los enfrentamientos durante una protesta antigubernamental frente a la oficina del primer ministro en Tirana, Albania, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Un auto arde en medio de los enfrentamientos durante una protesta antigubernamental frente a la oficina del primer ministro en Tirana, Albania, el sábado 17 de octubre de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli) AP

Los manifestantes arrojaron piedras, bombas molotov, bengalas y fuegos artificiales a la policía, que respondió con gas lacrimógeno, cañones de agua y cargas con porras, a medida que los choques se extendían por el centro de la ciudad.

La violencia se intensificó luego que estudiantes de secundaria y universitarios se sumaran a un movimiento antigubernamental más amplio que exige la renuncia del primer ministro socialista Edi Rama.

La policía informó que 167 personas habían sido detenidas y 132 agentes resultaron heridos durante los disturbios.

“Durante cinco días, la policía nacional ha estado enfrentando actos de violencia durante las concentraciones, en las que individuos enmascarados y violentos han atacado durante largas horas a agentes de policía e instituciones públicas, dañando bienes públicos y privados”, declaró Skender Hita, jefe de la Policía Nacional.

Siete policías han sido suspendidos al tiempo que avanzan las investigaciones sobre denuncias de “excederse en sus funciones”, indicó Hita.

Las protestas más recientes se producen tras meses de concentraciones en Tirana organizadas por el llamado movimiento Flamingo. El movimiento se lanzó en oposición a un importante proyecto de turismo de lujo en la costa sur de Albania vinculado a una firma de inversión fundada por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Al caer la noche, la policía se enfrentó con manifestantes en el centro de Tirana y despejó calles cubiertas de piedras, cuando el gas lacrimógeno y el humo de contenedores de basura en llamas llenaban el aire. Jóvenes incendiaron autos, atacaron oficinas gubernamentales y empujaron contra los cordones policiales, a menudo obligando a los agentes a retroceder.

Rama, que ocupa el cargo desde 2013 y cumple su cuarto mandato, ha descartado renunciar. Acusó a sus rivales conservadores de incitar los enfrentamientos.

“No permitiré que nadie ponga en peligro el futuro de este país… no por la ganancia política de quienes usan su mano malvada para crear desorden y destrucción”, afirmó Rama en un mensaje en video. “Mi responsabilidad es clara en estas horas difíciles: proteger a nuestros ciudadanos, garantizar la justicia y hacer avanzar a Albania”.

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Gatopoulos reportó desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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