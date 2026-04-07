Disparan contra casa de concejal de Indianápolis y dejan nota que dice "No a centros de datos"

Foto entregada por Sara Hindi, directora de comunicaciones del concejo municipal de Indianápolis, que muestra los daños en la puerta principal de la casa del concejal Ron Gibson, en Indianápolis el 6 de abril del 2026. (Departamento de Comunicaciones del Concejo Municipal de Indianápolis via AP) AP

El concejal Ron Gibson indicó que él y su hijo de 8 años se despertaron al escuchar los disparos. Ninguno de los dos resultaron heridos en el incidente, que ocurrió alrededor de las 12:45 a.m. del lunes, pero las balas impactaron a pocos pasos de la mesa del comedor donde su hijo jugaba con Legos el día anterior.

“Esa realidad es profundamente inquietante”, expresó Gibson. “Esto no fue solo un ataque contra mi hogar, sino que puso en peligro a mi hijo y alteró la seguridad de todo nuestro vecindario”.

Los centros de datos han surgido como centro de polémica para extremistas motivados por narrativas antitecnología, antigobierno y proambientales, según Jordyn Abrams, investigadora asociada del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Aunque los detalles detrás del incidente más reciente aún no están claros, Abrams señaló que las conversaciones locales sobre los centros de datos los han convertido en un símbolo de agravios que abarcan todo el espectro político.

Entre las preocupaciones figuran el enorme consumo de energía y el uso de agua de estos centros que, según activistas, podrían elevar las tarifas eléctricas y agotar los pozos. Los desarrolladores de centros de datos también pueden llegar a acuerdos confidenciales de suministro eléctrico con empresas de servicios públicos locales que resultan rentables para esas compañías, lo que deja poco claro si los operadores de los centros están pagando su electricidad o si están trasladando los costos a los usuarios, advirtieron defensores de los consumidores.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis informó en un comunicado que los agentes que acudieron a una vivienda en East 41st Street poco después de las 9 a.m. del lunes encontraron indicios de que se habían efectuado disparos contra una casa, pero no se reportaron heridos. Al parecer se trató de un incidente aislado y dirigido y el FBI está colaborando con la pesquisa, dijo la policía.

“Entiendo que el servicio público puede generar opiniones firmes y desacuerdos, pero la violencia nunca es la respuesta, especialmente cuando pone a las familias en riesgo”, manifestó Gibson el lunes. “Esto no me disuadirá. Seguiré sirviendo a los residentes de este distrito con integridad y respeto por todas las voces”.

La semana pasada, la Comisión de Desarrollo Metropolitano de Indianápolis aprobó una solicitud de cambio de zonificación para un proyecto de Metrobloks, un desarrollador de centros de datos, en el distrito de Gibson. Algunos residentes y líderes del área asistieron a la audiencia de la semana pasada y expresaron preocupaciones sobre el impacto del proyecto en la comunidad, informaron medios de comunicación.

Gibson respaldó la decisión de la comisión en un comunicado la semana pasada.

“El sitio ha permanecido subutilizado durante años, y la acción de hoy es un paso importante para devolverlo a un uso productivo de una manera que beneficie tanto al vecindario circundante como a nuestra ciudad”, sostuvo Gibson. “Como concejal del distrito, cuando esta petición llegue ante el pleno del Concejo, no tengo la intención de retirarla del orden del día”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP