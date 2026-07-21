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Directora de museo del Smithsonian rechaza críticas de Casa Blanca de que sus líderes son radicales

WASHINGTON (AP) — La directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian rechazó el martes un reciente informe de la Casa Blanca que califica al liderazgo de la institución como activistas radicales en quienes no se puede confiar.

Anthea Hartig, directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense, parte del Instituto Smithsonian, en el Congreso en Washington, el 21 de julio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
Anthea Hartig, directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense, parte del Instituto Smithsonian, en el Congreso en Washington, el 21 de julio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

“Mientras seguimos verificando los hechos del informe, afirmamos enfáticamente que no caracteriza de manera justa ni precisa el conjunto completo del trabajo del museo", declaró Anthea M. Hartig ante un subcomité de supervisión de la Cámara de Representantes. "Siempre se puede mejorar. Pero también conozco la belleza, la inspiración y la pericia que residen en nuestras colecciones, nuestras exhibiciones y nuestra programación”.

En coincidencia con el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Consejo de Política Interna de la Casa Blanca publicó un informe el 4 de julio en el que sostuvo que el museo, una pieza central del extenso complejo del Smithsonian en el National Mall, no cuenta la historia “de una manera que sea inspiradora, unificadora y digna de nuestra gran república”. El informe refleja un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump y sus partidarios por remodelar la forma en que se narra la historia del país, restando énfasis a la esclavitud, el racismo y los prejuicios contra las personas LGBTQ y otras comunidades marginadas.

Los republicanos del panel reiteraron algunas de esas preocupaciones el martes.

“En la narración actual del museo, la historia es solo una lucha de poder continua entre opresores y oprimidos", indicó el representante republicano por Tennessee Tim Burchett. "El informe deja claro que las exhibiciones y materiales ‘woke’ del museo reflejan la visión sostenida por el liderazgo de esa institución”.

Hartig, la primera mujer en desempeñarse como directora del Museo Nacional de Historia Estadounidense, afirmó que la institución “no toma partido en los debates políticos de Estados Unidos”. Describió la presentación que hace el museo de la historia del país como una evolución destinada a sumar voces, no a borrar la historia, como a veces sostienen sus detractores.

“Cuando los historiadores hablan de replantear una narrativa tradicional, no nos referimos a borrarla", señaló. "Nos referimos a añadir las pruebas, las voces, los objetos que las versiones anteriores dejaron fuera, para que más estadounidenses puedan verse reflejados en la historia nacional”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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