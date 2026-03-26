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Director ejecutivo de Air Canada se disculpa por no hablar francés tras accidente aéreo

TORONTO (AP) — El director ejecutivo de Air Canada se disculpó el jueves por su incapacidad para expresarse en francés, después de que varios políticos pidieran su renuncia por transmitir su mensaje de condolencias únicamente en inglés tras el mortal accidente ocurrido el domingo en Nueva York.

Un avión de Air Canada Express despega en Montreal, el miércoles 25 de marzo de 2026, detrás de un altar improvisado en memoria del piloto de Air Canada Jazz Antoine Forest, que murió cuando su avión chocó con un vehículo de emergencia en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. (Christinne Muschi/The Canadian Press vía AP)
Un avión de Air Canada Express despega en Montreal, el miércoles 25 de marzo de 2026, detrás de un altar improvisado en memoria del piloto de Air Canada Jazz Antoine Forest, que murió cuando su avión chocó con un vehículo de emergencia en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. (Christinne Muschi/The Canadian Press vía AP) AP

El director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, ha sido criticado por el video de condolencias de cuatro minutos publicado en internet que incluyó solo dos palabras en francés: “bonjour” y “merci” (“buenos días” y “gracias”, respectivamente).

“Me entristece profundamente que mi incapacidad para hablar francés haya desviado la atención del profundo dolor de las familias y de la gran resiliencia de los empleados de Air Canada, quienes han demostrado un destacado profesionalismo pese a los acontecimientos de los últimos días”, manifestó Rousseau en un comunicado.

“Pese a recibir muchas lecciones durante varios años, lamentablemente todavía no puedo expresarme adecuadamente en francés. Me disculpo sinceramente por ello, pero continúo mis esfuerzos por mejorar”.

El primer ministro de Quebec pidió el miércoles la renuncia del ejecutivo de la aerolínea. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que esto mostraba una falta de compasión y de criterio, y señaló que esperaba escuchar más del consejo de administración de Air Canada.

Antoine Forest, uno de los dos pilotos que murieron en el accidente en el Aeropuerto LaGuardia, era un quebequense francófono. Forest y Mackenzie Gunther fallecieron cuando el vuelo de Air Canada Jazz que aterrizaba en LaGuardia chocó con un camión de bomberos en la pista el domingo por la noche.

La mayor aerolínea de Canadá tiene su sede en Montreal, Quebec, donde el francés es el idioma principal. Rousseau ya había sido criticado anteriormente por no hablar francés. Dio su mensaje de condolencias en video en inglés, con subtítulos en francés.

Carney señaló que Canadá es un país bilingüe con dos idiomas oficiales.

La identidad de Quebec ha sido motivo de controversia desde la década de 1760, cuando los británicos completaron su toma de lo que entonces se llamaba Nueva Francia. Aproximadamente el 80% de Quebec es francófono.

El primer ministro de Quebec, François Legault, indicó que cuando Rousseau fue nombrado presidente de la aerolínea en febrero de 2021, prometió aprender francés.

La Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales ha recibido cientos de quejas sobre el video de Rousseau.

“En noviembre de 2021, menos de un año después de que fuera nombrado director ejecutivo de Air Canada, uno de sus primeros discursos importantes en el cargo desató una fuerte controversia entre los francófonos, ya que el discurso fue casi exclusivamente en inglés”, señaló Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal.

“En ese momento, en respuesta a esa controversia, Rousseau se disculpó y se comprometió a aprender francés. Más tarde sí tomó clases de francés, pero, como indica la nueva controversia, probablemente no fueron muy exitosas, por decir lo menos”.

Jason Kenney, exministro del gabinete conservador, dijo que preferiría que el director ejecutivo de la aerolínea insignia de Canadá concentrara su escaso tiempo en la seguridad y la confiabilidad, en lugar de en la capacitación lingüística.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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