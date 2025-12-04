americateve

Director de cine iraní planea regresar a su país pese a amenaza de cárcel

MARRAKECH, Marruecos (AP) — El aclamado director de cine iraní Jafar Panahi afirmó el jueves que planea regresar a su país después de la gira con su nueva película, "Fue solo un accidente", y que nunca ha contemplado el exilio a pesar de la amenaza de prisión que enfrenta en Irán.

El director de cine iraní Jafar Panahi en Marrakech, Marruecos, el 4 de diciembre del 2025. (AP foto/Mosa'ab Elshamy) AP

Un tribunal en Teherán lo sentenció a un año de prisión en ausencia a principios de esta semana y también le impuso una prohibición de salir del país por dos años por "actividades de propaganda contra el sistema", según su abogado Mostafa Nili en una publicación en X. Nili dijo que apelaría el fallo.

La sentencia fue dictada mientras "Fue solo un accidente" recibía tres premios en los Gotham Awards de la ciudad de Nueva York, a los que Panahi asistió antes de volar a Marruecos.

"Sé que las películas que hago no agradan al gobierno, pero eso no es razón para dejar mi país", dijo a una audiencia en el Festival Internacional de Cine de Marrakech el jueves.

"Mi país es donde puedo respirar, donde puedo encontrar una razón para vivir y donde puedo encontrar la fuerza para crear", agregó, indicando que regresaría a Irán después de que su gira termine el próximo año.

Panahi es uno de los directores contemporáneos iraníes más celebrados y ha continuado haciendo películas a pesar de haber sido encarcelado repetidamente, prohibido de viajar y puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades iraníes durante los últimos 20 años.

Filmó "Fue solo un accidente" clandestinamente en Irán tras una estancia de siete meses en prisión que solo terminó en 2023 una vez que inició una huelga de hambre.

La película es un drama de venganza sobre el sistema penitenciario de Irán, basado en historias que Panahi escuchó mientras cumplía condena en la notoria prisión de Evin en Teherán por cargos similares a los más recientes. Sigue a un hombre que cree haber visto a su antiguo captor y torturador.

El hombre inicialmente planea enterrar vivo a su supuesto torturador, pero en su lugar decide confirmar su sospecha llevándolo, encerrado en la parte trasera de su furgoneta, a otros ex prisioneros para determinar si debe prevalecer la venganza o el perdón.

"Fue solo un accidente" ha generado rumores de Oscar como la entrada de Francia en la categoría de Mejor Película Internacional y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en septiembre.

"Solo tengo un pasaporte. Es el pasaporte de mi país, y deseo conservarlo. Aunque se me dio la oportunidad, incluso en los años más difíciles, nunca consideré dejar mi país y convertirme en refugiado en otro lugar", declaró Panahi.

"He estado trabajando día y noche en esta campaña para el Oscar durante más de tres meses", apuntó. "Y sí, como mencionaste, esta sentencia llegó en medio del proceso. Pero terminaré esta campaña y regresaré a Irán lo antes posible."

Metz reportó desde Rabat, Marruecos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

