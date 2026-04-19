Dingler castiga a Crochet con un jonrón de tres carreras y los Tigres vencen 6-2 a Boston

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Dillon Dingler, de los Tigres de Detroit, apunta después de conectar un jonrón durante la quinta entrada del juego de béisbol en contra de los Medias Rojas de Boston, el domingo 19 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Dingler también pegó un doble productor ante Crochet en la primera entrada y totalizó cuatro imparables, lo que ayudó a los Tigres a conseguir su octava victoria en nueve juegos, un día después de que cortaron su peor racha de derrotas como visitantes en 16 años.

El inicio se retrasó tres horas para tomar en cuenta la lluvia más intensa que se pronosticaba. El juego comenzó con frío y con una llovizna que cayó por momentos.

El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón solitario por los Medias Rojas, que atraviesan dificultades y que han anotado apenas cuatro carreras en los primeros tres juegos de una serie de cuatro.

El dominicano Framber Valdez (2-1) se acreditó la victoria al permitir una carrera y tres hits, con siete ponches y dos bases por bolas.

Crochet (2-3) permitió cinco carreras en cinco entradas, ponchó a ocho y otorgó dos boletos. Su efectividad subió de 7,58 a 7,88.

Contreras conectó un jonrón por encima del Monstruo Verde.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP