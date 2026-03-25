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Díaz-Canel dice que conversaciones con EEUU incluyen a Raúl Castro pero que no han llegado a acuerdo

LA HABANA (AP) — El mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos participa el expresidente Raúl Castro y que aún no han llegado a un acuerdo.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y David Adler, coordinador general de Nuestra América (o Convoy de Nuestra América), asisten a un evento en el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos (ICAP), en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo de 2026. (Ernesto Mastrascusa/Pool Foto vía AP)
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y David Adler, coordinador general de "Nuestra América" (o Convoy de Nuestra América), asisten a un evento en el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos (ICAP), en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo de 2026. (Ernesto Mastrascusa/Pool Foto vía AP) AP

Díaz-Canel mantuvo una entrevista de más de una hora con el dirigente de la izquierda española, Pablo Iglesias, quien viajó a la isla como parte de una delegación de unos 600 activistas de 33 países que llegaron la semana pasada para traer ayuda humanitaria.

“Un proceso de conversaciones que llegue a un acuerdo es un proceso largo”, expresó el gobernante a Iglesias quien produjo la entrevista para Canal RED y que fue difundida por los medios de prensa oficiales de la isla el miércoles.

"Primero hay que construir el canal de diálogo. Después hay que construir agendas comunes de intereses para las partes y que las partes demuestren la intención de avanzar y de verdad comprometerse con el programa a partir de la discusión de esas agendas”, manifestó Díaz-Canel.

Cuando el entrevistador le preguntó qué pedía Estados Unidos de Cuba en esa conversación, el presidente caribeño contestó: “Todavía ese momento no ha llegado”.

El presidente Donald Trump impuso un cerco petrolero sobre la isla a partir de finales de enero presionando por un cambio en el modelo político de la isla. Aunque formalmente las iniciales amenazas se suavizaron, esta presión ha permanecido y la isla no recibió ninguna carga de combustibles en meses.

Estados Unidos dijo desde el primer momento en enero que Cuba estaba negociando y que podría “tomar” a la isla pronto. Díaz-Canel se mostró menos apresurado y enfatizó que sus funcionarios y los del Departamento de Estado “sostuvieron conversaciones recientes”.

Además, salió al cruce de las especulaciones sobre el papel que el expresidente Raúl Castro –de 94 años-- estaría jugando en estos acercamientos, incluso por encima de él mismo.

“Lo otro que han tratado de especular, (es) que hay divisiones en la dirección de la revolución”, señaló Díaz-Canel. Raúl Castro “es uno de los que ha dirigido junto a mí y colegiado con otras instancias del partido (comunista), del gobierno y del Estado cómo debemos ir conduciendo este proceso de diálogo, si se da este proceso de diálogo”, agregó el mantario.

Sin embargo, indicó que Castro es “el líder histórico de esta revolución aunque se haya despojado de sus responsabilidades” y que mantiene un “prestigio ganado ante el pueblo” por el “ reconocimiento histórico nadie lo puede negar.

Raúl Castro, sucesor de su hermano Fidel en la presidencia encabezó en 2014 unas históricas conversaciones con el presidente Barack Obama tras las cuales se reabrieron embajadas y se reinstalaron las relaciones diplomáticas.

Contrario a esta política, Trump ajustó desde su primer mandato las sanciones de todo tipo contra Cuba agudizando una profunda crisis económica hasta el extremo del actual cerco energético.

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FUENTE: AP

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