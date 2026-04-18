Diamondbacks activan al jardinero Lourdes Gurriel Jr. a menos de 8 meses de lesionarse

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Gurriel sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el primero de septiembre, cuando se movió para evitar una colisión en los jardines en el Chase Field. Regresa menos de ocho meses después y será titular en el jardín izquierdo bateando cuarto en el juego del sábado contra los Azulejos de Toronto.

No jugó en ningún partido de la Liga del Cactus esta primavera, pero participó en ejercicios y tomó práctica de bateo con regularidad. Jugó dos partidos de Doble-A con Amarillo a principios de esta semana.

“La parte mental fue lo peor. Hubo días en los que pensé que ya no iba a poder jugar más”, admitió Gurriel antes del encuentro.

Gurriel bateó para .280 con 19 jonrones y 80 carreras impulsadas en 129 juegos la temporada pasada. Adquirido desde Toronto antes de la campaña 2023, el cubano de 32 años suma 129 jonrones y tiene un promedio de bateo de .274 en una carrera de ocho años en las Grandes Ligas.

Para hacer espacio en el roster de Arizona, el primera base Luken Baker fue designado para asignación.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP