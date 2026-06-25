americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Devers y Bericoto impulsan a los Gigantes a vencer 2-1 a los Atléticos

SAN FRANCISCO (AP) — El dominicano Rafael Devers conectó un jonrón del empate al abrir la novena entrada y Víctor Bericoto pegó un batazo con un out por encima de la barda del jardín central, para darle a los Gigantes de San Francisco una victoria por 2-1 sobre los Atléticos la noche del miércoles.

El umpire Ramón de Jesús, centro, observa al receptor de los Gigantes de San Francisco, izquierda, intentar poner out a Jacob Wilson, derecha, de los Atléticos en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
El umpire Ramón de Jesús, centro, observa al receptor de los Gigantes de San Francisco, izquierda, intentar poner out a Jacob Wilson, derecha, de los Atléticos en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Devers y Bericoto le conectaron a Elvis Alvarado (3-3), quien desperdició el salvamento. Erik Miller (1-0) lanzó la parte alta de la novena para acreditarse el triunfo.

Max Muncy disparó un jonrón para los A’s con dos outs en la octava para romper un juego sin anotaciones.

Hogan Harris ponchó a dos en la séptima y luego el dominicano Luis Medina otorgó dos bases por bolas en la parte baja de la octava antes de salir del episodio al ponchar a Bryce Eldridge y Casey Schmitt.

El abridor de los Gigantes, Tyler Mahle, llevó un intento de juego sin hit hasta la quinta entrada, antes de que Jacob Wilson conectara una suave línea al jardín derecho con un out en el inning.

Mahle retiró en orden a los primeros nueve bateadores de los A’s y luego dio base por bolas a Henry Bolte para abrir la cuarta, antes de que Nick Kurtz bateara para doble matanza y Shea Langeliers elevara, con lo que aún había enfrentado al mínimo.

En la quinta, Wilson intentó anotar con la línea de Lawrence Butler a la segunda base, pero fue puesto out en el plato.

Mahle regresó de su asignación de rehabilitación para abrir el juego, después de perderse 23 partidos por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El derecho no lanzaba desde que enfrentó a Arizona el 26 de mayo y había perdido sus últimas tres aperturas antes de la lesión.

Los Gigantes aseguraron su primera serie ganada en casa desde que se llevaron dos de tres ante los Medias Blancas del 22 al 24 de mayo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter