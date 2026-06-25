Devers y Bericoto impulsan a los Gigantes a vencer 2-1 a los Atléticos

El umpire Ramón de Jesús, centro, observa al receptor de los Gigantes de San Francisco, izquierda, intentar poner out a Jacob Wilson, derecha, de los Atléticos en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 24 de junio de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Devers y Bericoto le conectaron a Elvis Alvarado (3-3), quien desperdició el salvamento. Erik Miller (1-0) lanzó la parte alta de la novena para acreditarse el triunfo.

Max Muncy disparó un jonrón para los A’s con dos outs en la octava para romper un juego sin anotaciones.

Hogan Harris ponchó a dos en la séptima y luego el dominicano Luis Medina otorgó dos bases por bolas en la parte baja de la octava antes de salir del episodio al ponchar a Bryce Eldridge y Casey Schmitt.

El abridor de los Gigantes, Tyler Mahle, llevó un intento de juego sin hit hasta la quinta entrada, antes de que Jacob Wilson conectara una suave línea al jardín derecho con un out en el inning.

Mahle retiró en orden a los primeros nueve bateadores de los A’s y luego dio base por bolas a Henry Bolte para abrir la cuarta, antes de que Nick Kurtz bateara para doble matanza y Shea Langeliers elevara, con lo que aún había enfrentado al mínimo.

En la quinta, Wilson intentó anotar con la línea de Lawrence Butler a la segunda base, pero fue puesto out en el plato.

Mahle regresó de su asignación de rehabilitación para abrir el juego, después de perderse 23 partidos por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El derecho no lanzaba desde que enfrentó a Arizona el 26 de mayo y había perdido sus últimas tres aperturas antes de la lesión.

Los Gigantes aseguraron su primera serie ganada en casa desde que se llevaron dos de tres ante los Medias Blancas del 22 al 24 de mayo.

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FUENTE: AP