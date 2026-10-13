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Detienen a una residente de Washington acusada de conspiración por tiroteo escolar en Canadá

SEATTLE (AP) — Las autoridades emitieron el martes una orden para que una residente del estado de Washington acusada de conspiración en uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Canadá permanezca detenida a la espera de nuevas audiencias relacionadas con el caso.

En esta imagen tomada con un smartphone, Mike Herrington, agente especial a cargo del FBI, durante una conferencia de prensa, el martes 6 de octubre de 2026, en Seattle. Está acompañado por el subcomisionado de la Real Policía Montada de Columbia Británica, Elija Rain, a la izquierda, y el subsecretario de justicia interino de Estados Unidos, Neil Floyd. (AP Foto/Manuel Valdes)
En esta imagen tomada con un smartphone, Mike Herrington, agente especial a cargo del FBI, durante una conferencia de prensa, el martes 6 de octubre de 2026, en Seattle. Está acompañado por el subcomisionado de la Real Policía Montada de Columbia Británica, Elija Rain, a la izquierda, y el subsecretario de justicia interino de Estados Unidos, Neil Floyd. (AP Foto/Manuel Valdes) AP

Melody Bryant, también conocida como James Cody Bryant, fue acusada este mes de conspirar para asesinar a personas en un país extranjero. Según los investigadores, proporcionó ayuda a Jesse Van Rootselaar, quien mató a ocho personas e hirió a otras 27 en Tumbler Ridge, una comunidad montañosa de Canadá, en febrero pasado.

Bryant se negó a denunciar los planes de Van Rootselaar, aceptó difundir una transmisión en vivo del ataque, proporcionó dinero y compartió consejos sobre cómo borrar mensajes en línea para mantener el plan en secreto, de acuerdo con una denuncia penal presentada por la Corte Federal de Distrito en Seattle este mes.

La jueza magistrada Mary Alice Theiler afirmó el martes durante la audiencia de detención que no creía que existieran condiciones —como restricciones de internet— que pudieran garantizar la seguridad de la comunidad si Bryant fuera puesta en libertad a la espera de su juicio.

Bryant no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia, y su defensor público, Greg Murphy, manifestó ante el tribunal que aún no se le han proporcionado las pruebas necesarias para evaluar el caso del gobierno en su contra.

Murphy pidió que su cliente fuera puesta en libertad a la espera del juicio y aseguró que agentes federales entrevistaron por primera vez a Bryant pocos días después del ataque y le permitieron permanecer en libertad durante los siguientes siete meses.

Incluso después de presentar la denuncia en su contra el 2 de octubre, el gobierno esperó cuatro días para ponerla bajo custodia, añadió el abogado.

“No hay pruebas que sugieran un nuevo peligro para la comunidad en los últimos siete meses desde que el gobierno la entrevistó por primera vez”, sostuvo Murphy.

El fiscal federal adjunto Todd Greenberg le dijo a la jueza que el cargo penal conllevaba la presunción de que Bryant debía quedar detenida.

“La acusada estuvo en comunicación diaria durante varios meses con alguien que estaba planeando una masacre en la Columbia Británica”, indicó Greenberg. “Bryant decidió no intervenir”.

Las autoridades afirman que Van Rootselaar mató a su madre y a su hermanastro en su casa antes de atacar una escuela secundaria cercana en Tumbler Ridge, donde asesinó a cinco niños de 12 y 13 años, así como a un asistente educativo. Posteriormente, Van Rootselaar fue encontrada sin vida con una aparente herida de bala autoinfligida.

Tumbler Ridge, en las Montañas Rocosas canadienses, está a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver. El sitio web del gobierno provincial indica que la Escuela Secundaria de Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de 7º a 12º grado.

Las familias de las víctimas presentaron una demanda contra la empresa de inteligencia artificial OpenAI en un tribunal federal de Estados Unidos, buscando responsabilizar al creador de ChatGPT por no alertar a la policía sobre las alarmantes interacciones Van Rootselaar con el chatbot.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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