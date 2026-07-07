Detienen a exdirector de Pemex por denuncia de violencia doméstica

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Rodríguez, quien fue director de Pemex hasta mayo pasado, fue detenido por policías ministeriales en una colonia del centro sur de la Ciudad de México, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El arresto se produjo después de que su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, presentó la semana pasada una denuncia por violencia doméstica ante la fiscalía capitalina.

Jiménez Lavie publicó en junio pasado una serie de videos en la plataforma de YouTube en los que se puede ver a Rodríguez mientras la agrede dentro de su residencia del estado de Morelos, en el centro del país.

En uno de los vídeos, grabado a mediados de marzo, se observa como el exfuncionario empuja a su esposa, la lanza contra un sofá y la jala del cabello frente a su hijo.

Al ser consultada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó la semana pasada que no tolerará ni encubrirá a ningún funcionario por violencia contra las mujeres, y añadió que “esto es un asunto de que se aplique la ley, que es igual para todos”.

Sheinbaum rechazó la designación de Rodríguez como director del Instituto de Energías Renovables en la Comisión Federal de Electricidad, y aclaró que “no tomará ningún otro cargo en ninguna dependencia”.

Rodríguez dejó Pemex a mediados de mayo para retornar a sus actividades académicas, tal como había acordado con la presidenta al inicio de su mandato en octubre del 2024. En su reemplazo se designó a Juan Carlos Carpio Fragoso, quien venía de ocupar la dirección de finanzas de Pemex. El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, dijo la semana pasada que Jiménez Lavie había presentado una denuncia en la Ciudad de México y que las autoridades de Morelos le otorgaron medidas de protección. FUENTE: AP