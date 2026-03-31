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Detienen en California a marine de EEUU por llevar proyectil activo en su equipaje

PALM SPRINGS, California, EE.UU. (AP) — Un marine de Estados Unidos fue detenido en un aeropuerto de California después de que personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) encontrara un proyectil explosivo activo de 25 mm en su equipaje documentado, informó la policía.

ARCHIVO -La placa y el parche con el logotipo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el uniforme de un empleado de la agencia en uno de los puntos de revisión del Aeropuerto Internacional Lambert- St. Louis, el 7 de octubre de 2010, en St. Louis. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo)
ARCHIVO -La placa y el parche con el logotipo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el uniforme de un empleado de la agencia en uno de los puntos de revisión del Aeropuerto Internacional Lambert- St. Louis, el 7 de octubre de 2010, en St. Louis. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo) AP

El Departamento de Policía de Palm Springs indicó en un comunicado que el proyectil fue hallado el lunes durante el proceso de inspección del equipaje documentado en el Aeropuerto Internacional de Palm Springs.

El marine dijo a los investigadores que encontró el proyectil “en el campo” hace aproximadamente un año y se lo quedó, al creer que no estaba activo.

“Debido al óxido y la corrosión, las marcas originales de pintura de identificación del proyectil ya no eran visibles, lo que dificultaba determinar si se trataba de una munición de entrenamiento inerte o de un artefacto explosivo activo”, señaló la policía en el comunicado.

El Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos del departamento de policía del Condado de Riverside utilizó tecnología de rayos X para confirmar que era un proyectil activo. El equipo lo llevó a una zona desértica cerca de la carretera interestatal 10, donde fue destruido, según el comunicado. Nadie resultó herido.

La policía informó que remitió el caso a la Fiscalía del Condado de Riverside para que revisara posibles infracciones y cargos penales. El martes se envió un correo electrónico a la fiscalía para solicitar comentarios.

El marine, que fue entregado a las autoridades militares, podría enfrentar medidas administrativas por parte del Cuerpo de Marines y una posible sanción civil a través de la TSA, indicó la policía. Se enviaron correos electrónicos a ambas organizaciones para solicitar comentarios. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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