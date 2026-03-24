Detienen artista urbana Yailin La Más Viral durante revisión vehicular en Dominicana, según policía

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“Fueron ocupadas (incautadas) dos armas de fuego en un vehículo propiedad de la artista”, indicó la Policía Nacional en un comunicado. Agregó que investiga el estatus y procedencia de las armas.

Yailin fue entregada a los fiscales, quienes decidirán en las próximas horas si levantan cargos contra ella, agregó. Junto a la cantante urbana también fueron detenidas otras dos personas que le acompañaban, pero la Policía no reveló las identidades.

Las armas confiscadas, según el reporte policial, son una pistola Glock 19 y una Zoraki.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, acotó que hasta el momento no se ha podido comprobar la procedencia de las armas.

Los agentes realizaban labores preventivas cuando interceptaron a la artista que se encontraba en un vehículo marca Lamborgini, según la policía.

FUENTE: AP