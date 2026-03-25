Destituyen al fiscal general de Honduras y piden juicio político para presidenta de la Corte Suprema

Zelaya había sido convocado a comparecer el jueves ante el pleno del Congreso Nacional para defenderse de los cargos por los que era señalado, pero a través de una carta informó que no acudiría. En ella argumentó que el juicio político estuvo plagado de graves irregularidades y que fue desarrollado de forma acelerada, sin garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa ni la igualdad de condiciones.

El juicio político en su contra estaba vinculado con la persecución a las autoridades del Consejo Nacional Electoral durante los comicios del 28 de noviembre de 2025. En medio del proceso electoral, la fiscalía que él manejaba abrió una investigación y presentó una serie de audios que vinculaban a dos consejeras con un supuesto plan para cometer fraude electoral.

La denuncia contra Zelaya, presentada el lunes 23 de marzo, establecía que realizó actuaciones contrarias a la Constitución de la República o al interés nacional. Además, se esgrimía en su contra manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de sus funciones.

Luego de entrevistar el martes a Zelaya por casi cuatro horas, la comisión especial legislativa encargada del juicio político presentó el miércoles ante la cámara legislativa un informe en el que sugirió la destitución permanente del fiscal. Posteriormente, se le convocó al Congreso para el jueves a las 8 de la mañana, lo cual rechazó.

“En menos de 48 horas y de forma aligerada, culminaron un proceso previamente pactado (...) y se elaboró un informe recomendando mi destitución de forma permanente, lo que evidencia la ausencia de objetividad y de garantías mínimas para un proceso justo”, afirma Zelaya en su misiva.

Ante esa situación, consideró no procedente “legitimar” con su presencia, en una audiencia ante el pleno del Congreso, “un procedimiento que vulnera derechos fundamentales y los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho”.

Al confirmar que el fiscal general no asistiría a la cita el jueves, la junta directiva del Congreso decidió adelantar la lectura del informe de la comisión especial y someterlo a votación de los 128 diputados el mismo miércoles.

“El fiscal general ha renunciado a la posibilidad de que el pleno escuche sus descargos y con eso hemos respetado el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías procesales”, expresó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, durante la sesión.

La votación del informe obtuvo 93 votos a favor de cuatro bancadas representadas en el Congreso, con lo cual se consumó la destitución de Zelaya.

Culminado todo el proceso del fiscal, Zambrano anunció en medio de la sesión que el miércoles se recibió una nueva denuncia de juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando.

La denuncia estaba siendo leída en el Parlamento por el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, por supuestas actuaciones graves en el desempeño de sus funciones. Pero en medio de la lectura se recibió información de que Ráquel Obando enviaría su renuncia ese mismo día al Poder Legislativo.

Tras la destitución de Zelaya, casi de inmediato la bancada oficialista del Partido Nacional presentó una moción para nombrar como nuevo fiscal general a Pablo Emilio Reyes Theodore, y tras someterla a votación quedó aprobada.

Seguidamente el nuevo fiscal fue convocado a la cámara legislativa y se procedió a su juramentación. El cargo de fiscal general adjunto lo seguirá ocupando Marcio Cabañas.

A fines de 2023 y principios de 2024, Reyes Theodore había participado en el proceso de selección del fiscal general y el fiscal general adjunto, quedando entre los cinco candidatos que podían optar al cargo.

FUENTE: AP