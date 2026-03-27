Deslaves causados por fuertes lluvias dejan al menos 20 muertos en Tanzania

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Las lluvias y los fuertes vientos causaron deslaves que arrasaron viviendas a primera hora del miércoles en la región de Mbeya, explicó Jaffar Haniu, administrador del distrito de Rungwe, donde se produjeron los desprendimientos.

“El número de muertos asciende ahora a 20", dijo Haniu a reporteros. "Una de las víctimas es un niño muy pequeño, de un año y medio”.

Los meteorólogos pronostican más lluvias para los próximos días, agregó al tiempo que instó a los residentes en zonas propensas a los deslaves a evacuar.

En la vecina Kenia, que sufre inundaciones estacionales cada año, al menos 88 personas han muerto. Los episodios de inundaciones han afectado a 21 condados y al menos dos ríos se han desbordado desde el inicio de las intensas lluvias a principios de mes.

Pero la magnitud e intensidad del episodio actual han reavivado la preocupación por la preparación ante posibles desastres y la vulnerabilidad de las comunidades que viven cerca de ríos y en zonas con tendencia a anegarse. Las autoridades movilizaron al ejército para ayudar a los servicios de rescate.

En el sur de Etiopía, al menos 80 personas perdieron la vida a causa de deslaves a principios de marzo.

El mes pasado, el Centro de Predicción y Aplicaciones Climáticas de un bloque regional conocido como IGAD señaló que la temporada de lluvias que va de marzo a mayo tiene un 45% de probabilidades de registrar precipitaciones por encima del promedio en la mayoría de los países de la región, y los afectados van desde Uganda hasta Yibuti. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP