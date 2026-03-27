Deslaves causados por fuertes lluvias dejan al menos 20 muertos en Tanzania

Las lluvias y los fuertes vientos causaron deslaves que arrasaron viviendas a primera hora del miércoles en la región de Mbeya, explicó Jaffar Haniu, administrador del distrito de Rungwe, donde se produjeron los desprendimientos.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — Deslizamientos de tierra provocados por intensas precipitaciones se han cobrado la vida de al menos 20 personas en el sur de Tanzania en los últimos días, de acuerdo con las autoridades, mientras el número de fallecidos en la región de África Oriental sigue aumentando.
Las lluvias y los fuertes vientos causaron deslaves que arrasaron viviendas a primera hora del miércoles en la región de Mbeya, explicó Jaffar Haniu, administrador del distrito de Rungwe, donde se produjeron los desprendimientos.
“El número de muertos asciende ahora a 20", dijo Haniu a reporteros. "Una de las víctimas es un niño muy pequeño, de un año y medio”.
Los meteorólogos pronostican más lluvias para los próximos días, agregó al tiempo que instó a los residentes en zonas propensas a los deslaves a evacuar.
En la vecina Kenia, que sufre inundaciones estacionales cada año, al menos 88 personas han muerto. Los episodios de inundaciones han afectado a 21 condados y al menos dos ríos se han desbordado desde el inicio de las intensas lluvias a principios de mes.
Pero la magnitud e intensidad del episodio actual han reavivado la preocupación por la preparación ante posibles desastres y la vulnerabilidad de las comunidades que viven cerca de ríos y en zonas con tendencia a anegarse. Las autoridades movilizaron al ejército para ayudar a los servicios de rescate.
En el sur de Etiopía, al menos 80 personas perdieron la vida a causa de deslaves a principios de marzo.
El mes pasado, el Centro de Predicción y Aplicaciones Climáticas de un bloque regional conocido como IGAD señaló que la temporada de lluvias que va de marzo a mayo tiene un 45% de probabilidades de registrar precipitaciones por encima del promedio en la mayoría de los países de la región, y los afectados van desde Uganda hasta Yibuti.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter