Un niño, parado frente a una zona vallada, mira hacia las carrozas vacías luego de que una potente tormenta obligó a retrasar la 100ma edición del desfile de Acción de Gracias de Macy's, en Nueva York, el 26 de noviembre de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Está previsto que el desfile arranque el sábado por la mañana con los mismos globos y carrozas, 1.000 payasos y la mayoría de las celebridades —más las incorporación de LL Cool J y Gloria Gaynor— programadas originalmente para el jueves, hasta que el mal tiempo pospuso el evento que da comienzo cada año a la temporada navideña.

“Me complace decir que ofreceremos el 100º Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s que hemos estado planificando durante los últimos dos años”, dijo Will Coss, vicepresidente y productor ejecutivo de Macy’s Studios, a The Associated Press el viernes por la noche.

Una potente tormenta obligó al primer aplazamiento en la historia de esta tradición festiva. Algunas bandas de música de lugares lejanos se apresuraron a recaudar decenas o incluso cientos de miles de dólares para prolongar su estancia en Nueva York.

El plantel original de celebridades incluía a estrellas como Megan Moroney, Teddy Swims, Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo y Jimmy Fallon & The Roots. También estaba previsto un homenaje a Dolly Parton, encabezado por Megan Hilty, y apariciones especiales de Melissa Joan Hart, Jack McBrayer, Janet McTeer y Holly Robinson Peete, todos abriendo paso a Santa Claus. Gaynor, autora del atemporal “I Will Survive”, y el actor y rapero LL Cool J se han incorporado a última hora.

NBC transmitirá el desfile y lo emitirá también en streaming en Peacock desde las 8:30 de la mañana hasta mediodía, seguido de una retransmisión del National Dog Show de este año, una tradición televisiva posterior al desfile que cumple 25 años.

El desfile recorre una ruta de 4 kilómetros (2,5 millas) que comienza en el Upper West Side de Manhattan y va hasta Herald Square, frente a la tienda insignia de Macy’s. Contará con sus clásicos favoritos, incluidos Snoopy, Spider-Man y Buzz Lightyear, así como con algunos personales nuevos, como: Bluey, Earl the Squirrel y Hello Kitty Big Apple.

El tiempo del sábado por la mañana debería ser seco, con “un poco de viento", pero nada comparado con el del jueves, indicó el viernes el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Matt Wunsch. Añadió que se esperan vientos sostenidos de alrededor de 16 a 24 kilómetros/hora (10 a 15 mph) y ráfagas de quizás 40 km/h (25 mph).

Esas velocidades estarían por debajo del umbral, vigente desde hace décadas en la ciudad, para dejar en tierra los grandes globos del desfile.

La tormenta de Acción de Gracias trastocó la planificación del desfile, que llevaba más de dos años y medio de preparación. Coss explicó que uno de los mayores obstáculos para los organizadores fue desinflar por completo todo el conjunto de globos, empaquetarlo, llevarlo al estudio y luego dejarlo listo de nuevo para el sábado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP