De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional se situó en un 10% en el trimestre terminado en octubre, lo que supone un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado y se traduce en 1.036.291 personas sin trabajo.

Es la primera vez desde mayo de 2021 que el indicador se sitúa en los dos dígitos, algo que no se había registrado en el país sudamericano desde la pandemia del COVID-19.

El deterioro de las condiciones laborales también se refleja al comparar la cantidad de personas ocupadas: según la comparación anual, en el trimestre de agosto a octubre se destruyeron 35.413 puestos de trabajo. Octubre es a su vez el cuarto mes consecutivo en el que se destruye empleo.

La situación es aún más compleja para las mujeres, grupo en el que la tasa de desocupación alcanzó un 10,7%, el mayor nivel desde abril de 2021.

La tasa de desempleo ya había marcado récords en las dos mediciones anteriores, por lo que aumenta la presión sobre la administración de Kast , en el poder desde marzo.

El ministro de Trabajo, Tomás Rau, reconoció que los datos del INE son “una mala cifra” pero atribuyó el aumento del desempleo a que “más gente está saliendo a buscar empleo”.

“Estamos trabajando para superar este complejo momento”, dijo Rau en un vídeo publicado en X. El ministro igualmente destacó que “hay razones para estar optimista” para los próximos meses y anunció medidas de su cartera para superar la “difícil” situación actual.

Kast hasta el momento no ha comentado las cifras, pero ha reiterado su compromiso de impulsar la economía y fomentar la creación de empleo en su Ley de Presupuesto 2027, que contempla un gasto público un 1,5% mayor que el de este año.

El proyecto, aprobado esta semana por el Congreso, prevé destinar recursos por 9,5 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) para las áreas de crecimiento económico, generación de puestos de trabajo y la reconstrucción del país, una cifra un 8,1% superior a la contemplada en el presupuesto gubernamental de 2026.

Chile, con unos 18 millones de habitantes y una de las economías más fuertes de América Latina, atraviesa un complejo momento de debilidad económica, incertidumbre y aumento del costo de vida.

A mediados de noviembre, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que el país estaba en una recesión técnica, una clasificación que fue desestimada tras la revisión de las cifras del producto interno bruto del primer y segundo trimestre por el Banco Central la semana pasada. Así, Chile se salvó de la temida categoría por el momento, al tener sus tasas de crecimiento ajustadas desde el -0,5% y -0,2% al 0,4% y 0%, respectivamente.

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FUENTE: AP