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Desaparece periodista tras irrupción de hombres armados a su vivienda en el suroriente de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La directora de un portal de noticias local desapareció el martes tras la presunta irrupción de hombres armados a su vivienda en el estado de Veracruz, en el suroriente de México, donde a inicios de año fue asesinado a tiros un periodista.

Roxana Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad en el municipio Nanchital, al sur de Veracruz, informó la asociación civil local Alianza de Medios Mx.

México es considerado uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo, aunque en los últimos años han mermado los casos de asesinatos, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Para 2025 se reportaron siete periodistas muertos, mientras que el año previo hubo cinco homicidios.

La desaparición de Guzmán Ramírez ocurrió tras la presunta irrupción de un grupo de hombres armados en su domicilio, dijo en su cuenta de X la organización internacional Artículo19, que solicitó a las autoridades implementar acciones inmediatas para localizar a la comunicadora, y que se considere como línea de investigación su labor periodística.

De acuerdo con un video que se difundió en las redes sociales --que no ha sido corroborado por las autoridades — dos hombres, con los rostros cubiertos y armas largas, arribaron a la vivienda y tras golpear con un martillo la puerta de entrada e ingresaron de manera violenta apuntando con sus armas a las personas que se encontraban en el lugar.

La Fiscalía de Veracruz anunció que abrió una investigación del caso.

En enero fue asesinado en la localidad de Poza Rica, estado de Veracruz, el periodista Carlos Ramírez Castro, quien tenía desde hace dos años medidas de protección tras reportar un altercado con policías municipales.

FUENTE: AP

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