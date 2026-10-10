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Derrumbe del techo de un supermercado deja al menos 38 heridos en Daegu, Corea del Sur

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Al menos 38 personas sufrieron heridas leves después de que se desplomaran partes de un techo de yeso en un supermercado de la ciudad surcoreana de Daegu, dijeron el sábado los bomberos.

Vista del establecimiento donde se derrumbó parte del techo, en Daegu, Corea del Sur, el 10 de octubre de 2026. (Kim Hyun-tae/Yonhap via AP)
Vista del establecimiento donde se derrumbó parte del techo, en Daegu, Corea del Sur, el 10 de octubre de 2026. (Kim Hyun-tae/Yonhap via AP) AP

Según el Departamento de Bomberos de Daegu, otras 66 personas evacuaron las instalaciones tras el colapso, que se reportó a las 10:16 de la mañana

Nueve personas fueron atendidas en hospitales. Aunque es posible que la cifra de heridos aumente, el personal de emergencia en el lugar determinó que era muy poco probable que alguien hubiera sufrido lesiones graves, indicó Yoon Jong-mi, responsable del departamento de bomberos.

Una foto del lugar mostró a rescatistas buscando entre los escombros tras el derrumbe ocurrido en el segundo piso del edificio de cuatro plantas. La causa del desplome no estaba clara por el momento.

La oficina del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo que se ordenó a las autoridades locales que hagan todo lo posible para rescatar a los afectados y garantizar una respuesta integral al derrumbe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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