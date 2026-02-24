Derrick White anota 22 y Celtics desatan ataque clave en el 3er cuarto para vencer 97-81 a Suns

Compartir en:









Derrick White, base de los Celtics de Boston, elude a Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, en el encuentro del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Sam Hauser encestó 6 de 14 disparos, incluidos 4 de 10 desde la línea de 3 puntos, para aportar 16 unidades, y los Celtics —que jugaron sin el astro Jaylen Brown (contusión en la rodilla derecha)— lograron su cuarta victoria consecutiva y ganaron por novena vez en sus últimos 10 partidos.

Baylor Scheierman registró 11 puntos y 11 rebotes.

Collin Gillespie consiguió 15 puntos y Grayson Allen anotó 14 por los Suns, que perdieron por cuarta vez en sus últimos cinco encuentros. Phoenix jugó sin sus dos máximos anotadores, Devin Booker (distensión en la cadera derecha) y Dillon Brooks (fractura en la mano izquierda), quienes en conjunto promedian casi 46 puntos por partido.

Los Celtics ganaban 50-46 al descanso, pero tomaron el control al superar a los Suns 30-11 en el tercer cuarto, incluida una racha de 16-0.

Los Celtics también tuvieron una enorme ventaja en los tableros, al superar en rebotes a los Suns por 27, 61 a 34. _____

FUENTE: AP