americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Derrick White anota 22 y Celtics desatan ataque clave en el 3er cuarto para vencer 97-81 a Suns

PHOENIX (AP) — Derrick White anotó 22 puntos, Neemias Queta sumó 14 unidades y 13 rebotes, y los Celtics de Boston se valieron de un gran tercer cuarto para vencer el martes 97-81 a los Suns de Phoenix.

Derrick White, base de los Celtics de Boston, elude a Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, en el encuentro del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri)
Derrick White, base de los Celtics de Boston, elude a Grayson Allen, de los Suns de Phoenix, en el encuentro del martes 24 de febrero de 2026 (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Sam Hauser encestó 6 de 14 disparos, incluidos 4 de 10 desde la línea de 3 puntos, para aportar 16 unidades, y los Celtics —que jugaron sin el astro Jaylen Brown (contusión en la rodilla derecha)— lograron su cuarta victoria consecutiva y ganaron por novena vez en sus últimos 10 partidos.

Baylor Scheierman registró 11 puntos y 11 rebotes.

Collin Gillespie consiguió 15 puntos y Grayson Allen anotó 14 por los Suns, que perdieron por cuarta vez en sus últimos cinco encuentros. Phoenix jugó sin sus dos máximos anotadores, Devin Booker (distensión en la cadera derecha) y Dillon Brooks (fractura en la mano izquierda), quienes en conjunto promedian casi 46 puntos por partido.

Los Celtics ganaban 50-46 al descanso, pero tomaron el control al superar a los Suns 30-11 en el tercer cuarto, incluida una racha de 16-0.

Los Celtics también tuvieron una enorme ventaja en los tableros, al superar en rebotes a los Suns por 27, 61 a 34. _____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter