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Derek Hill pega jonrón emergente de 2 carreras en la 9na y Filis vencen 5-4 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — Derek Hill conectó un jonrón emergente de dos carreras con dos outs en la novena entrada para impulsar a los Filis de Filadelfia a derrotar 5-4 a los Nacionales de Washington la noche del miércoles.

Derek Hill, de los Filis de Filadelfia, celebra su cuadrangular de dos carreras durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el miércoles 24 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Derek Hill, de los Filis de Filadelfia, celebra su cuadrangular de dos carreras durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el miércoles 24 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

La remontada llegó una noche después de que los Filis anotaran ocho carreras en la novena entrada en una victoria 14-9 sobre los Nacionales.

Kyle Schwarber, líder de jonrones de las Grandes Ligas y fuera de la alineación titular por rigidez en la parte baja de la espalda, bateó como emergente con dos outs y recibió base por bolas ante Orlando Ribalta. Luego entró el zurdo Richard Lovelady (2-4), y Hill bateó como emergente por Justin Crawford y conectó un jonrón hacia el jardín entre derecho y central con cuenta de 1-2.

Brandon Marsh tuvo tres imparables por los Filis. En la serie va de 13-7, con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas y cuatro anotadas.

Seth Johnson (1-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Jhoan Duran ponchó a los tres bateadores en la novena para su 19no salvamento.

Curtis Mead conectó un jonrón emergente de dos carreras para darle a Washington ventaja de 4-3 en la sexta. Luis García Jr. y Jorbit Vivas también pegaron cuadrangulares por los Nacionales. García la sacó del parque por tercer juego consecutivo y Vivas conectó jonrón por segundo partido seguido.

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