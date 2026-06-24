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Deportistas olímpicos recibirán subvención en efectivo del COI tras creación de un fondo

LAUSANA, Suiza (AP) — El Comité Olímpico Internacional se comprometió el miércoles a pagar más de 100 millones de dólares directamente a los deportistas, al crear un fondo para subvenciones de 10.000 dólares a las que podrán postularse después de competir en unos Juegos de Verano o unos Juegos de Invierno.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla durante la 146ma sesión del COI en Lausana, Suiza el miércoles 24 de junio del 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)
La presidenta del Comité Olímpico Internacional Kirsty Coventry habla durante la 146ma sesión del COI en Lausana, Suiza el miércoles 24 de junio del 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP) AP

El compromiso de becas del COI llega tras los crecientes llamados en los últimos años a pagar premios en dinero en los Juegos Olímpicos.

El miembro del COI y exestrella de la NBA Pau Gasol anunció el proyecto, que se entregará por primera vez a 3.000 atletas que compitieron en los Juegos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina.

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FUENTE: AP

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