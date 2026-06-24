Deportistas olímpicos recibirán subvención en efectivo del COI tras creación de un fondo

LAUSANA, Suiza (AP) — El Comité Olímpico Internacional se comprometió el miércoles a pagar más de 100 millones de dólares directamente a los deportistas, al crear un fondo para subvenciones de 10.000 dólares a las que podrán postularse después de competir en unos Juegos de Verano o unos Juegos de Invierno.