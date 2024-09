Yordan Álvarez mejora pero desconoce cuándo volverá con Astros tras lesión

Yordan Álvarez, derecha, de los Astros de Houston, prueba su pierna derecha ante la mirada del mánager Joe Espada, izquierda, y un miembro del cuerpo médico del equipo después de sufrir una lesión al barrerse en segunda base durante la tercera el juego de béisbol en contra de los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 22 de septiembre de 2024. (AP Foto/Kevin M. Cox) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.