Triolo y Delay se combinan para producir 5 carreras en la 6ta y los Piratas ganan 8-2 a los Rockies

Jared Triolo, de los Piratas de Pittsburgh, se enfila a primera base después de pegar una linea de dos carreras frente al relevista de los Rockies de Colorado Victor Vodnik en la sexta entrada del juego de béisbol el domingo 16 de junio de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.