Tras caída de favoritas, el Mundial luce para cualquiera de las 8 selecciones en pie

La colombiana Linda Caicedo celebra la victoria 1-0 ante Jamaica para avanzar a los cuartos de final del Mundial femenino, el martes 8 de agosto de 2023, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Hamish Blair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La inglesa Chloe Kelly (derecha) celebra tras convertir el último cobro de la definición de penales ante Nigeria en los octavos de final del Mundial femenino, el lunes 7 de agosto de 2023, en Brisbane, Australia. (AP Foto/Tertius Pickard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Linda Caicedo celebra tras anotar el primer gol de su equipo en la victoria 2-1 ante Alemania en el Mundial femenino, el domingo 30 de julio de 2023, en Sídney. (AP Foto/Rick Rycroft) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Hayley Raso (izquierda) celebra tras anotar el segundo gol de Australia en la victoria 2-0 ante Dinamarca en los octavos de final del Mundial femenino, el lunes 17 de agosto de 2023, en Sydney. (AP Foto/Mark Baker) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved