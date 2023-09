Tom Brady recibe recepción de héroe en su regreso a Nueva Inglaterra

Tom Brady, atrás, quien fuera quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra, señala hacia los fanáticos mientras el dueño del equipo, Robert Kraft, izquierda, habla y la hija de Brady, Vivian, derecha, observa durante la ceremonia de medio tiempo, para honrar a Brady en el partido de la NFL entre los Eagles de Filadelfia y los Patriots, el domingo 10 de septiembre de 2023, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Mark Stockwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.