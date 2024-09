Tagovailoa al neurólogo una semana después de sufrir conmoción cerebral, señala fuente de AP

El entrenador en jefe de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con el mariscal de campo Tua Tagovailoa (1) mientras abandona el juego después de sufrir una conmoción cerebral durante la segunda mitad de un partido contra los Bills de Buffalo , el jueves 12 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.