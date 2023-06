Sub20: Diez contra diez, Uruguay vence a Gambia y se mete en cuartos de final; Ecuador eliminado

Anderson Duarte de Uruguay celebra tras anotar en el partido contra Gambia por los octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, jueves 1 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El árbitro francés François Letexier le muestra la tarjeta roja a Luciano Rodríguez de Uruguay, a la derecha, durante el partido contra Gambia por los octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, jueves 1 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Mamin Sanyang de Gambia persigue a Alan Matturro de Uruguay durante el partido de octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, jueves 1 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El arquero de Corea del Sur Kim Joon-hong, izquierda, y su compañero Lee Young-jun forman previo al partido contra Ecuador en los octavos de final del Mundial Sub20 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, jueves 1 junio, 2023. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved