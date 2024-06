ARCHIVO - Foto del 28 de enero del 2024, el italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo tras ganar el Abierto de Australia al superar a Daniil Medvedev en la final. El viernes 14 de junio del 2024, la Federación de Tenis de Italia confirma que Sinner participará en el torneo individual y de dobles olímpico. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved