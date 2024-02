Si Taylor Swift quiere llegar al Super Bowl, necesitará espacio para estacionar su jet

Vista de aviones estacionados en la terminal de jets privados del Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas, 1 de febrero de 2024. Los lugares de estacionamiento de los jets privados en y alrededor de Las Vegas ya están reservados antes del Super Bowl, cuando falta una semana para el partido por el título de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.