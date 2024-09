Serhou Guirassy anota doblete y Dortmund remonta para vencer 4-2 al Bochum

Serhou Guirassy, del Dortmund, celebra junto a sus compañeros de equipo, Karim Adeyemi (2do desde la izquierda), y Emre Can (derecha), tras anotar el tercer gol de su equipo en el partido de la Liga de Alemania, ante el Bochum, en Westfalenstadion en Dortmund, Alemania, el viernes 27 de septiembre de 2024. (AP FotoMartin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved