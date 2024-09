Resonancia a Francisco Lindor no muestra daño estructural y el campocorto espera jugar esta semana

El puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor lanza hacia la primera base para un out en un contacto de Trea Turner, de los Filis de Filadelfia durante la primera entrada del juego de béisbol, el domingo 15 de septiembre de 2024, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.