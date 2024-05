Real Madrid gana La Liga española por 36ta vez con la derrota del Barcelona ante el Girona

Aficionados del Real Madrid celebran en la plaza Cibeles de Madrid después de que su equipo consiguiera el título de La Liga, el sábado 4 de mayo de 2024. El Real, que había ganado ese mismo día, consiguió el título después de que el Barcelona fue goleado por Girona. (Foto AP/Manu Fernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved