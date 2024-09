Pulisic anota y el AC Milan vence al Inter en el Derbi de la Madonnina

Tommaso Baldanzi, de la Roma celebra luego de anotar el gol para el 3-0 durante el partido de la Liga de Italia entre AS Roma y Udinese en el estadio Olímpico en Roma, el domingo 22 de septiembre de 2024. (Fabrizio Corradetti/LaPresse via AP) LaPresse

Christian Pulisic tras anotar el primer gol del AC Milan ante el Inter en la Serie A italiana, el domingo 22 de septiembre de 2024, en el estadio San Siro de Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved