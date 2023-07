Por esta razón Colombia no jugará en la Serie del Caribe Miami 2024

Según información de ESPN , los "cafeteros" manifestaron su interés desde un principio e hicieron todo lo posible por intentar formar parte de las naciones invitadas, sin embargo, no fue posible.

Lo cierto es que no solamente dejaron atrás la idea de albergar únicamente 6 equipos, sino que accedieron a ascender el número a 7, recibiendo a tres equipos que no forman parte de la CBPC; desafortunadamente, Colombia no cumplió con las exigencias. En el caso de dicho país, la cifra que debían desembolsillar subía de los 200 a los 300 mil dólares. Tal aumento en la inscripción se debía al incremento de los costos que provoca agregar equipos a los seis ya aprobados, dijeron los organizadores.