Pickett conecta tarde con Pickens. Steelers sorprenden 17-10 a erráticos Ravens

George Pickens (14), receptor de los Steelers de Pittsburgh, atrapa u pase frente al cornerback Marlon Humphrey, izquierda, de los Ravens de Baltimore, y lo lleva hasta la zona de anotación para un touchdown cerca del final del partido de la NFL, en Pittsburgh, el domingo 8 de octubre de 2023. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.