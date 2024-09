Palmer anota 4 y Chelsea vence al Brighton, mientras que Arsenal se espera hasta el final para ganar

Anthony Gordon del Newcastle, celebra tras anotar el gol del empate de penal en el encuentro de la Liga Premier ante el Manchester City el sábado 28 de septiembre del 2024. (Owen Humphreys/PA via AP) PA Wire

Cole Palmer del Chelsea sale del partido tras anotar cuatro goles ante el Brighton el sábado 28 de septiembre del 2024. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved