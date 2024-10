Ohtani pega HR en su debut en playoffs y Dodgers remontan para vencer 7-5 a Padres

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, a la izquierda, celebra con el mánager Dave Roberts después de que los Dodgers derrotaron a los Padres de San Diego en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el sábado 5 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved