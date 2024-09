Múnich honra a Beckhenbauer nombrado la plaza que rodea al estadio del Bayern con su nombre

ARCHIVO - En foto del 19 de enero del 2024, colocan guirnaldas de flores rodeando una fotografía de Franz Beckenbauer en el Allianz Arena. El jueves 19 de septiembre del 2024, nombrarán la plaza que rodea al estadio, Franz Beckenbauer. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.