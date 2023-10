Moss opaca el regreso de Taylor, Colts vencen 23-16 a Titans

Zack Moss, derecha, corredor de los Colts de Indianápolis, se escapa para un touchdown de 65 yardas superando al safety Kevin Byard (31), de los Titans de Tennessee, durante la primera mitad del juego de la NFL, el domingo 8 de octubre de 2023, en Indianápolis. (AP Foto/Darron Cummings) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.