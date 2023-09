Medias Rojas superan por 7-3 a Orioles y evitan perder la serie por barrida

Triston Casas de los Medias Rojas de Boston le da seguimiento a su jonrón de tres carreras que llevó a las anotaciones de Ceddanne Rafaela y Rafael Devers frente al cátcher de los Orioles de Baltimore Adley Rutschman en el encuentro del domingo 10 de septiembre del 2023. (AP Foto/Mary Schwalm) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.