Martínez define con jonrón de 2 carreras en la 9na y Mets superan 3-2 a Marlins

El boricua Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, festeja con sus compañeros tras anotar en un jonrón de J.D. Martínez, en el noveno capítulo del duelo ante los Marlins de Miami, el jueves 13 de junio de 2024 (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.