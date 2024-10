Marmoush lo hace de nuevo y anota in extremis para que Fráncfort empate 3-3 ante el Bayern

Omar Marmoush (centro) del Fráncfort celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo durante un partido de la Liga de Alemania entre el Eintracht Fráncfort y el Bayern Múnich en Fráncfort, Alemania, el domingo 6 de octubre de 2024. (AP Foto/Michael Probst) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved