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Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

HOUSTON (AP) — Cristiano Ronaldo gritó dos goles el martes para colaborar en el triunfo de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán, recuperándose de una actuación decepcionante en la presentación del equipo en el Mundial la semana pasada.

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)
El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP
Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de Portugal en la victoria 5-0 ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay)
Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el primer gol de Portugal en la victoria 5-0 ante Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay) AP

Con la victoria, Portugal llegó a cuatro puntos en el Grupo K. Colombia, que tiene tres puntos, juega por la noche contra Congo en Guadalajara, en el otro partido del sector.

Algunos críticos cuestionaron si Ronaldo debía permanecer en el once titular luego de una actuación para el olvido en el empate 1-1 ante Congo. Pero la decisión del entrenador Roberto Martínez de mantener a su estrella de inicio dio frutos casi de inmediato, cuando Ronaldo puso al frente a su equipo 1-0 luego de apenas seis minutos.

Sacó un remate de derecha para enviar al fondo de las redes un centro de João Cancelo y dejar su más reciente huella en la historia. Hizo su característica celebración SIUUU antes de salir corriendo hacia el banquillo para festejar con sus compañeros.

Ronaldo volvió a marcar a los 39 minutos, cuando recibió un pase de Bruno Fernandes y definió un contragolpe de pierna derecha que colocó el marcador 3-0. Nuno Mendes había puesto el 2-0 tras un tiro libre al minuto 17.

Portugal tomó ventaja de 4-0 con un autogol a los 60 minutos. Rafael Leão, quien ingresó al partido al 83, cerró la cuenta a los 87. Se agachó, sonrió y posó para la cámara tras su anotación.

El mediocampista uzbeko Azizjon Ganiev parecía haber anotado al minuto 30, pero su gol fue invalidado después de que una revisión de video que mostró que Abbosbek Fayzullaev cometió falta sobre João Cancelo justo antes de la jugada.

Aunque Martínez mantuvo a Ronaldo de inicio, realizó dos cambios en su alineación. Sentó al mediocampista Bernardo Silva para dar entrada a João Félix y puso de inicio al defensor Rúben Dias, quien se perdió el debut por lesión, en lugar de Tomas Araújo.

Ronaldo desperdició una gran ocasión en el minuto 4, cuando Mendes envió un servicio rasante que no pudo empujar a pesar de barrerse con el pie derecho.

Pero no pasó mucho tiempo para finalmente abrir la cuenta particular y colectiva.

Estuvo muy cerca de firmar un triplete hacia el final del partido, pero su disparo salió apenas desviado.

Uzbekistán jugará su próximo partido el sábado contra Congo en Atlanta. El último partido de Portugal en la fase de grupos será contra Colombia el sábado por la noche en Miami.

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Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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